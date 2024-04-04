Каменських, здається, пробачила: Потап зміг знайти «ключик» до серця коханої

Схоже, після своїх дивних «жартів» та розмов про «інтрижку» з колишньою дружиною Позитива репер-менеджер Потап вирішив вибачатися перед дружиною Настею Каменських.

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І зробив це він у доволі оригінальний спосіб, звернувшись до коханої через мережу Instagram.

Там він розмістив уривок з пісні «Не облиш мене» у виконанні Анастасії, продублювавши її назву у пості з активним посиланням на її сторінку.

Крім того, наприкінці фрази репер додав зображення рук, піднятих у молитві.

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Вийшло доволі непогано і «душевно».

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Читачам нові «витівки» Потапа прийшлись до душі і вони сприйняли все як намагання вибачитися перед дружиною. Особливо з урахуванням того факту, що кліп на пісню «Не облиш мене» Каменських презентувала 22 березня, а репер не з'явився на презентацію.

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Каменських ніяк не відреагувала на «вибачення» чоловіка, але у себе в сторіз опублікувала уривок з кліпу із запитанням, як читачам її образ в ньому.

Крім того, вона розмістила повідомлення про те, що кліп зайняв гіде місце у хіт-параді на відомій платформі.

Тому у шанувальників з'явились вагомі підстави вважати, що Настя пробачила «жартуна». Дійсно, як можна не кохати жінку, яка готує смачні і корисні сніданки?

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