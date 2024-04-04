«Не раджу захоплюватися інтервальним голодуванням»: про правила схуднення розповідає дієтологиня Анна Мохонько

Володарка найдовших ніг в Україні дієтологиня Анна Мохонько з Полтави, що перевершила рекорд Анастасії Волочкової, у 2022 році потрапила до Національного реєстру рекордів . Довжину ніг вимірювали у поперечному шпагаті — майже 2,5 метри при зрості дівчини 182 сантиметри. Як вдається підтримувати таку гнучкість і яким має бути раціон для ідеальної фігури, Анна розповіла «ФАКТАМ».

«Рекомендую починати свій день із 2 склянок чистої теплої води натщесерце»

— Анно, на вашу думку, чому потрібно займатись розтяжкою?⠀

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— Ви ніколи не дізнаєтеся, на що здатні ви й ваше тіло, доки не спробуєте. Наберіться терпіння, наполегливості й вміння розслаблятися в найнесподіваніших позах — навіть коли тренер буде сидіти на вас і говорити: «Можеш!» Я дійшла висновку, що стретчинг (система гімнастичних вправ, спрямованих на розвиток гнучкості всіх м'язів, суглобів та сухожиль) покращує стан шкіри, вона стає більш гладкою та еластичною, формує красиву поставу. Я стала менше сутулитися, а в комплексі з тренуваннями у фітнес-центрі мої м'язи ще зміцнилися. Крім того, стретчинг усуває м'язові затискачі — зникло відчуття скутості в шиї в кінці робочого дня, з'явилася легкість рухів.

Регулярні заняття розтяжкою знижують ризик травм зв'язок і суглобів, сприяють швидкому відновленню організму після важкої праці, зменшують біль у спині та попереку, покращують кровообіг. А ще — це суперзаряд позитиву та гарного настрою! І можливість зробити незвичайні світлини у звичайнісіньких місцях. Тут практично немає обмежень за віком і станом здоров'я. Все індивідуально, прислухайтеся до свого тіла.

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— Як зайнятися розтяжкою?

— Сісти на шпагат за пару днів не вийде, й за неправильної техніки виконання вправ можна запросто травмувати зв'язки. Потрібні повноцінні тренування — мінімум 2, а то й 3 рази на тиждень. Тому важливі правильна техніка, а ще — бажання і мотивація.

"Для занять розтяжкою практично немає обмежень за віком і станом здоров'я", - каже Анна Мохонько

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— Як бути, коли хочеться кинути вправи вже після кількох тренувань?

— Я в таких випадках згадую свою довгострокову мету. Наприклад, мої клієнти хочуть схуднути. Я прошу їх поставити собі запитання: заради чого вони це роблять? Ніяке короткострокове бажання не варте того, щоб кинути довгострокову мету. Так і зі шпагатом. Я цього хочу, у мене є відповідальність, адже я дала обіцянку. А якщо кину — то яка ціна мого слова? Як після цього мені вірити? Ведіть з собою такі діалоги, щоб не кинути все на півдорозі.

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— А яким мають бути харчування і питний режим для гарної розтяжки?

— Колаген, еластин, омега-3, омега-6, омега-9 жирні кислоти — це основні складові для організму, що впливають на еластичність і розтяжку м'язів і зв'язок. Рекомендую включити до свого раціону індичку, яловичину, кролика, рибу лососевих порід (форель, сьомга, горбуша, кета), яйця, овочі, зелень. Вітаміни А, Е, С, В5 і В6 є важливими для здоров'я хрящів і зв'язок. Це шпинат, кисломолочні продукти, морква, цілозернові крупи, горіхи, бобові, цитрусові, ягоди. І наостанок, рекомендую починати свій день із 2 склянок чистої теплої води натщесерце. Звичайно, дотримуватися питного режиму протягом дня.

«За час посту організм відвикає від жирної їжі, тому виробляє менше ферментів для її розщеплення»

— Зараз Великий піст, якого багато хто дотримується. Як порадите правильно виходити із нього?

— Готуйтесь до цього відповідально. За час посту організм відвикає від жирної їжі, відповідно виробляє менше ферментів для її розщеплення. Не переїдайте у перші дні Великодніх свят, їжте невеликими порціями. Не варто налягати на ковбаси, жирне м'ясо, обирайте дієтичні види м'яса, риби, їжте яйця. Шматочок паски дозвольте собі не більше 100 грамів. У раціоні після посту основою мають бути овочі, фрукти. Можна їх як запікати, так і варити. Також можна споживати макарони з твердих сортів пшениці, кашу та цілозерновий хліб.

Харчування повинно бути збалансованим — достатня кількість жирів, білків та вуглеводів. Ставайте з-за столу, коли маєте легке відчуття голоду. Потрібно 12 днів, аби повернутись до звичайного харчування за умови, якщо не будете налягати на великодні смаколики.

"Ставайте з-за столу, коли маєте легке відчуття голоду", - радить дієтологиня

— А що скажете про інтервальне голодування?

— Я б не радила ним захоплюватися. Почалося все 2016 року з вручення Нобелівської премії за «відкриття механізмів автофагії». Термін «автофагія» в перекладі з грецької означає «самопоїдання». Автофагія — це захисний природний механізм, який починає вмикатися тоді, коли клітині недостатньо поживних елементів. Головна її мета — зробити так, щоб клітини використовували не зовнішні джерела енергії, а свої власні. Під час дослідження цього процесу японський клітинний біолог Йосинорі Осумі спостерігав клітини, яким створив спеціальні умови. У них була недостатня кількість основного компонента живлення — глюкози. Під час експерименту клітини починали поїдати самі себе. Насамперед як джерело енергії самознищувалися ороговілі й уражені частини клітини, тобто, утилізувалося клітинне «сміття».

На думку науковця, клітини дріжджів і людини ідентичні, і процеси, які в них протікають, теж схожі. Але вивчення процесів фізіології на тваринах не дорівнює вивченню цього питання на людях. До того ж процес автофагії й без того відбувається в клітинах постійно. Що стосується запуску автофагії шляхом інтервального голодування, як «популярного» способу схуднення, варто зазначити, що ефект зниження ваги справді присутній. Це можна пояснити тим, що за короткий проміжок часу людина фізично вживає меншу кількість кілокалорій. Дефіцит калорій — зниження ваги. Однак не варто захоплюватися інтервальним голодуванням. При дефіциті життєво важливих макро- і мікроелементів можуть виникнути серйозні захворювання. Це питання ще недостатньо вивчене і досліджене.

— Чи можливо організувати здорове харчування у разі чергового масового вимкнення світла?

— Звісно, відключення значно ускладнюють процес приготування їжі. Та ми, українці, знаємо, за що боремось, тож і ці тимчасові складнощі переживемо. Заздалегідь наваріть яєць, бобових (попередньо замочивши на ніч), овочів, що швидко готуються (цвітна капуста, броколі), або ж споживайте овочі у сирому вигляді. Крім того, закупіть консерви (риба, квасоля, кабачкова та баклажанна ікра), однак використовуйте їх лиш у крайньому разі, коли вже зовсім відсутня можливість готувати. А у морозні дні використовуйте балкон або зовнішнє підвіконня замість холодильника. І найголовніше — налаштуйте внутрішнє світло.

— А чи можна схуднути, не займаючись фізичними вправами, а лише відкоригувавши своє харчування?

— Так, звісно. У мене є такі історії успіху людей, які просто змінили харчування і втратили багато кілограмів. Це були і жінки, і чоловіки, і діти. Але ми повинні пам’ятати: якщо скидаємо багато ваги, шкіра на тілі може трішки обвиснути, не буде пружною. Тому у цьому випадку варто додати фізичні вправи, щоб тіло ставало красивим, м'язи перебували в тонусі. Тому спорт надаватиме й естетичного вигляду, і здоров'я теж.

Раніше фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко пояснив, як легко перейти до схуднення та не ламати свої звички.

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