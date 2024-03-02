Чому не варто їсти після 19:00: стали відомі результати дослідження

Відомо, що негативні емоції, викликані війною, багато хто намагається «заїдати», навіть пізно ввечері. Якщо ви належите до людей, які регулярно сідають за стіл о 9 вечора, вам варто звернути увагу на нові застереження науковців щодо того, в який час доби ми повинні їсти востаннє. Експерти стверджують, що пізня вечеря тримає організм у стані «підвищеної готовності» в той час, коли він повинен засинати. А це може мати небезпечні наслідки для здоров'я.

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Дослідники стверджують, що ми ніколи не повинні їсти протягом двох годин перед сном, а в ідеалі — нічого після 19:00, пише видання goodhousekeeping.

Попередження з'явилися після дослідження 700 людей з високим тиском, яке показало, що приймання їжі протягом двох годин перед сном означав, що рівень тиску учасників залишався високим. Очевидно, це пов'язано з тим, що під час їжі відбувається викид гормонів стресу, в той час як організм повинен розслаблятися.

Люди, які не помічають падіння артеріального тиску протягом ночі, відомі як «люди, що не пірнають» (non-dippers), і, що тривожно, мають набагато вищий рівень серцево-судинної смертності. Турецькі дослідники виявили, що люди, які пізно вечеряють, майже втричі частіше стають «non-dippers».

Дослідниця доктор Ебру Озпеліт, представляючи результати свого дослідження на конгресі Європейського товариства кардіологів у Римі, сказала: «Якщо ми їмо пізно ввечері, організм, по суті, залишається у стані підвищеної готовності, як і вдень, замість того, щоб розслабитися для сну».

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Тож вам не потрібно турбуватися про те, що ви відчайдушно хочете повечеряти о 17:30 — насправді, це може бути навіть корисно!

Раніше дієтологи назвали продукти з високим вмістом клітковини, які обов’язково мають бути у вашому меню.

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