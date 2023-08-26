ДТП з українцями в Італії: є постраждалі
На півночі Італії, де нещодавно пронісся несподіваний торнадо, зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів. З них 15 людей постраждали.
Про це пише агенція ANSA.
Згідно з інформацією поліції, інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами.
Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023
[#25agosto 22:00] pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ
Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.
За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро — діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.
Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги.
Нагадаємо, що в Україні, а саме на Вінничині 22 серпня близько 19:30 зіткнулись вантажівка DAF, яка везла деревину, та ВАЗ «двійка». В легковику загинули всі 12 осіб — двоє братів зі своїми дружинами та дітьми, їхня рідна сестра, теща та кум.33