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Дуже смачний сніданок від Насті Каменських: не тільки простий, але й корисний

9:25 4 квітня 2024
Ранок співачки

В той час як популярний репер Потап демонструє «дивні» жарти, розігруючи свою смерть, його дружина, не менш популярна співачка Настя Каменських спілкується з шанувальниками більш зрозумілими методами.

Зокрема, деякий час тому вона вирішила відновити у соціальній мережі публікації рецептів сніданків, які вважає не тільки смачними, але ще й корисними.

«Вирішила поділитись рецептом простого і дуже смачного сніданку», — написала вона в Інстаграм.

І привела такий рецепт.

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Кладемо в подрібнювач 70 г звичайної вівсянки, дві столових ложки коричневого цукру, столову ложку какао-борошна, краплю розпушувача та м’який банан.

Також додаємо одне сире яйце, столову ложку мигдалевого борошна і все змішуємо.

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Якщо консистенція виходить дуже густою, додаємо у суміш рослинного молока.

«Консистенція повинна нагадувати сметану», — зазначила Настя Каменських, показуючи рецепт сніданку.

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Далі беремо улюблену формочку. У Настя Каменських вона у вигляді сердечок. І розливаємо суміш.

Поки розігрівається духовка, співачка подрібнила мигдаль та покришила чорний шоколад. Ці два інгредієнти вона додала у суміш вже у формочках.

«Посипаємо зверху стільки, скільки хочеться», — підкреслила Настя Каменських.

У коментарях до рецепту сніданку підписники Насті Каменських зазначають, що такий сніданок не надто корисний, адже в ньому є цукор. За їхніми словами, можна обійтися і без цього інгредієнта або замінити його медом. Тому якщо ви будете готувати сніданок за рекомендацією співачки, то майте це на увазі.

Нагадаємо, що крім готування корисних сніданків у Анастасії є щ одне хобі — вчити іноземців говорити українською мовою. І вона вже досягла у ньому певних успіхів.

Фото іnstagram.com/kamenskux/

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