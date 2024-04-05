Якщо Україна повернеться до кордонів 2022 року, путін цього не переживе, про це заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, який і раніше казав, що російська верхівка розуміє, що часу мало і єдина надія — швидкий договірняк із Заходом. Він впевнений — якщо вигнати окупантів до лінії вторгнення 2022 року, решту вони самі віддадуть.

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«Путінський режим треба лише підштовхнути, а далі він посиплеться сам. Путч пригожина стався через успіхи української армії проти росіян. Бійці ЗСУ погнали росіян із Харківської області, з Херсона тощо. Це викликало великий конфлікт та внутрішню напругу всередині путінської верхівки і спровокувало путч пригожина, — зауважив Ейдман. — Із самого початку всі внутрішні розбіжності путінської верхівки, які можуть бути фатальними для путінського режиму, різко посилюються під час успіху української армії. Вони почнуть один на одного звалювати провину, злякаються, будуть змушені вступити в якийсь конфлікт між собою. Швидше за все, вони пожертвують путіним, тому що він для всієї панівної верхівки — це якір на ногах, який їх тягне на дно».

Але якщо вони побачать, що програли війну, то від цього якоря позбавлятимуться, поки всі не пішли на дно остаточно, підкреслив політолог.

«Ніхто не матиме справу з російською владою, якщо вони не підуть з окупованих територій і не почнуть платити репарації Україні».

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Раніше військовий експерт назвав причини російських цілеспрямованих атак на українську енергетику.

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