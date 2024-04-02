росія цілеспрямовано атакує українську енергетику: військовий експерт назвав причини

Україна щодня зазнає атак безпілотників та ракет. Атаки хвиля за хвилею не дають Україні шансу оговтатися, пояснює військовий аналітик Шон Белл Sky News.

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«Завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, чому вони це роблять, — сказав він. — Традиційно росіяни роблять це взимку, щоб вичерпати енергію, але незвично робити це навесні».

Шон Белл вважає, що росія, ймовірно, переслідує дві основні мети.

«Одна з них — поглинути українські ракети протиповітряної оборони, щоб поступово виснажити запаси, що зменшуються. Крім того, Україна говорила про те, що їхня промисловість розробляє власну зброю, і цілком можливо, що росія цілеспрямовано атакує енергетику, щоб зупинити ці заводи, які виробляють зброю. Таким чином, вона бореться з індустріалізацією української промисловості».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війна впевнено шириться територією рф — вибухи вперше пролунали в татарстані.

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