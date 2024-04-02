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Україна

росія цілеспрямовано атакує українську енергетику: військовий експерт назвав причини

20:02 3 квітня 2024
атака на інфраструктурний об'єкт

Україна щодня зазнає атак безпілотників та ракет. Атаки хвиля за хвилею не дають Україні шансу оговтатися, пояснює військовий аналітик Шон Белл Sky News.

«Завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, чому вони це роблять, — сказав він. — Традиційно росіяни роблять це взимку, щоб вичерпати енергію, але незвично робити це навесні».

Шон Белл вважає, що росія, ймовірно, переслідує дві основні мети.

«Одна з них — поглинути українські ракети протиповітряної оборони, щоб поступово виснажити запаси, що зменшуються. Крім того, Україна говорила про те, що їхня промисловість розробляє власну зброю, і цілком можливо, що росія цілеспрямовано атакує енергетику, щоб зупинити ці заводи, які виробляють зброю. Таким чином, вона бореться з індустріалізацією української промисловості».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війна впевнено шириться територією рф — вибухи вперше пролунали в татарстані.

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