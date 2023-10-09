«Вагнерівці» були добре підготовлені до повстання — їм допомагали: нові факти

Майже чотири місяці минуло з часу повстання групи «Вагнера», а у справі все ще з'являються нові факти. Французьке агентство AFP повідомило з посиланням на джерело в європейських службах безпеки, що за місяць до заколоту «вагнерівці» замовили у китайської компанії супутникові знімки російської території від українського кордону до москви. AFP пише, що в листопаді 2022 року китайська компанія Beijing Yunze Technology продала два супутники спостереження з високою роздільною здатністю, що належать китайській космічній компанії Chang Guang Satellite Technology (CGST), компанії Nika-Frut. Цікаво, що компанія Nika-Frut належала євгену пригожину, який на той час очолював групу компаній «Вагнер».

Згідно з контрактом, вартість супутників і супутніх послуг становила 235 млн юанів (близько $ 30 млн). Контракт також передбачав надання знімків з інших супутників CGST на вимогу, що, як зазначає AFP, дозволило Wagner Group отримати супутникові знімки території як України, так і тих районів Африки, де працював «Вагнер», включаючи Лівію, Судан, Центральноафриканську Республіку і Малі.

Анонімне джерело в одній з європейських служб безпеки стверджує, що наприкінці травня 2023 року — за місяць до заколоту найманців пригожина — група «Вагнера» замовила супутникові знімки російської території від українського кордону до москви, які цитує AFP.

За словами анонімного співрозмовника, вагнерівців цікавили супутникові знімки штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону (саме там розташований командний центр «спеціальної військової операції», як росіяни називають вторгнення в Україну), інших місць, що мають військове значення, міст на шляху до москви, а також Грозного, столиці Чечні.

Важливо, що в контракті — за даними AFP — немає жодної згадки про надання зображень російської території. Агентство не може самостійно підтвердити повідомлення свого інформатора. Дані з відкритих джерел, на які посилається AFP, свідчать, що Nika-Frut займалася оптовою торгівлею продуктами харчування. У 2019 році компанія відправила кілька замовлень до Центральноафриканської Республіки для пов'язаної з пригожиним компанії Lobaye Invest. Компанія перебуває під санкціями Європейського Союзу з лютого 2022 року.

Нагадаємо, що російський політолог Володимир Пастухов висунув ще одну версію загибелі пригожина: сам вибір методу страти не випадковий, а глибоко символічний.

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