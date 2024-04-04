Тільки не показуйте це італійцям: Оля Полякова провела «майстер-клас» з приготування ризото
В той час як Настя Каменських від радості, що її чоловік Потап, нарешті, перепросив за свою недолугу поведінку, вирішила показати, як готувати корисні сніданки, її колега по артистичному цеху Оля Полякова — мама двох дівчаток — вирішила провести «майстер-клас» по приготуванню ризото.
Ризото — класична італійська страва з рису, яка вже давно підкорила світ. В основному, ризото подають як першу страву.
Для класичного ризото на 2 персони необхідно:
200 грам рису
1 л бульйону
1 невелика цибулина
1 ст.л. оливкової олії
1 ст.л. вершкового масла
100 мл білого сухого вина
Для мантекатури:
40 грам холодного вершкового масла порізаного кубиками
50 грам твердого тертого сиру (найкраще Пармезан).
Приготування:
На оливковій олії, вершковому маслі або суміші і того й іншого, на повільному вогні, обсмажити дрібно порізану цибулю. При бажанні, можна додати і часник. Цибуля повина зм'якнути, але не підрум'янитись.
На цій же ж стадії додати або порізане шматочками м'ясо, або гриби, деякі овочі і морепродукти.
Потрібно збільшити вогонь до середнього, додати рис і інтенсивно мішати. Кожна рисинка повинна бути обкатана в маслі і просмажена. Завдяки цій процедурі рис вбирає в себе аромат засмажки, прогрівається і тримає форму протягом усього приготування. Влити вино.
Рис потрібно інтенсивно помішувати до повного випаровування вина.
Коли вино випарилося, потрібно додати бульйон й далі помішувати. Мішати потрібно якщо не увесь час, то принаймні, часто. Помішування сприяє виділенню крохмалю, рівномірному приготуванню і вбиранню рідини рисом. Рис повинен дійти до стадії al dente (на зубок).
Далі потрібно зняти рис з вогню і відставити на 1−2 хвилини.
У «відпочивший» рис додати порізане кубиками холодне вершкове масло і різотто мішати, потрясуючи сковорідкою.
Додати тертий сир і також добре перемішати.
Коли приготування страви було завершено і Оля виклала відео в соціальну мережу, деякі «знавці» почали писати коментарі типу: «обробні дошки пора міняти», «плита брудна», «масла не треба, так як багато людей голодують» і т.д.
Але більшість читачів порадили їм дивитися на справу більш об'єктивно: молоді дівчата вчаться готувати, і при цьому спілкуються з мамою. А проведений з батьками час — безцінний. Єдине побажання від шанувальників — не показувати відео італійцям, так як вони фанатично відносяться до своєї кухні, і можуть всерйоз образитись за деякі моменти на ньому.
А взагалі «макаронето» навіть краще, аніж просто макарони чи різото!
Нагадаємо, Оля Полякова продовжує створювати нові музичні композиції. При цьому вона не забуває показувати прихильникам симпатичного песика Горішка, а також скаржиться на своїх колег, які вчать «королеву ночі» співати.48
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