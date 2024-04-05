У Києві викрали дані всіх клієнтів відомої медлабораторії: хто та навіщо

Вкрадені бази даних шахраї можуть використовувати не лише для того, аби привласнити гроші громадян, але й для шантажу.

Саме так сталося у столиці, де двоє працівників викрали конфіденційну інформацію з бази даних відомої медичної лабораторії, повідомляють в поліції Києва.

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Зловмисники скопіювали конфіденційну інформацію, яка стосується лікарів та клієнтів медлабораторії, та хотіли отримати гроші від керівництва установи за нерозповсюдження викрадених даних.

Правоохоронці зібрали докази злочинних дій фігурантів та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене їм загрожує до шести років ув’язнення.

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Подія сталася в Оболонському районі столиці. Правоохоронці, до яких звернулися потерпілі, встановили, що це скоїли двоє колишніх працівників медичної лабораторії — чоловік 1983 року народження та жінка 1976 року народження. Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські виявили на їхніх комп’ютерах викрадену інформацію.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, що призвело до її витоку, вчиненому особою, яка має право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб.

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«Наразі зібрано усі докази злочинних дій правопорушників, а обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років», — додали в поліції.

Раніше СБУ припинила торгівлю в інтернеті паспортними даними та номерами телефонів українців — ділки продавали їх росіянам.

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Фото Pixabay

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