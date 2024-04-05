Як швидко прийти в норму після вживання алкоголю: п'ять корисних порад для водіїв

Після вживання алкоголю важливо дбати про своє здоров’я та безпеку як водія. Хоча алкоголь може залишатися в організмі тривалий час, існують кілька способів, які можуть допомогти вам швидше прийти в норму і повернутися до нормального стану, пише Твоя Машина.

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Розтирання вушних раковин: Розтирання вушних раковин може допомогти посилити приплив крові до голови, що може поліпшити ваше самопочуття. Цей метод може допомогти зняти деякі симптоми сп’яніння.

Розминка ступень: Розминка ступень може стимулювати активні точки на стопах, що сприяє кращому кровообігу. Це може допомогти вам почуватися більш бадьорими і зосередженими.

Чищення зубів: Чищення зубів допомагає усунути залишки алкоголю та їжі з рота, а також може допомогти освіжити ваше дихання.

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Ополіскування обличчя холодною водою: Холодна вода може чинити охолоджувальний ефект на ваш організм і допомогти зняти відчуття сонливості та втоми, які можуть супроводжувати сп’яніння.

Ополіскування рота газованою водою: Газована вода може допомогти усунути неприємний запах алкоголю з рота і освіжити ваше дихання.

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Крім цих методів, важливо пам’ятати, що ніщо не замінить часу, необхідного для того, щоб алкоголь повністю вийшов із вашого організму. Тому, якщо ви збираєтеся водити автомобіль, краще почекати, поки ви повністю відчуєте себе тверезими і здатними безпечно керувати транспортним засобом. Водіння в стані сп’яніння може бути небезпечним і призвести до тяжких наслідків для вас та інших учасників дорожнього руху.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи назвали причину, через яку суди відмовляються штрафувати водіїв за алкоголь у крові.

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