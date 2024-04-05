Лазівка для випивох: юристи назвали причину, через яку суди відмовляються штрафувати водіїв за алкоголь у крові

В Україні діють досить жорсткі правила щодо водіїв, які сіли за кермо у нетверезому стані. Особливо якщо це траплялося неодноразово.

Проте, як пише профільне видання «Твоя машина», є лазівка, якою активно користуються для запобігання покаранню за п'яну їзду.

ВІДЕО ДНЯ

Справа в тому, що в Україні гранично допустимим значенням щодо стану сп'яніння є показник 0,2 проміле алкоголю в крові. Водії, у яких виявляють стільки чи більше алкоголю в крові, можуть бути оштрафовані аж до 51 тисячі гривень та позбавлені прав керування транспортним засобом на строк до 10 років.

Читайте також: Вимагайте нову трубочку: адвокат розповів про три схеми «розвода» водіїв за «п'яне водіння»

РЕКЛАМА

Водночас, автовласники, у яких цей показник був трохи перевищений і які хочуть уникнути покарання, все частіше стали оскаржувати це в судах. Юристи зазначають, що перша інстанція, як правило, відмовляє їм, а от у апеляції водії мають шанс. Їм вдається послатися на міжнародне законодавство (п. 5 ст. 8 ратифікованої Україною Віденської конвенції від 08.11.1968), яке свідчило, що алкогольне сп'яніння настає, коли в організмі людини є щонайменше 0,5 проміле.

Видання стверджує, що українські апеляційні суди останнім часом все частіше беруть цей аргумент до уваги та відмовляють у притягненні водіїв до відповідальності.

РЕКЛАМА

Раніше адвокат Роман Симутін попереджав, що безневинне прохання патрульного переставити машину може закінчитися випискою протоколу за «п'яне» водіння.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook