Зростає живіт від пива: чому вживання алкоголю сприяє набору ваги

В наш час багато людей страждають на надлишкову вагу і актуальними є вправи, що сприяють схудненню. Також фахівці радять утриматися від вживання алкоголю, бо він призводить до збільшення живота, повідомляє Здорова їжа.

Так, алкоголь містить багато калорій — майже як жири. Тому регулярне вживання алкоголю може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота. Алкоголь також впливає на обмін речовин в організмі — він погіршує здатність організму спалювати жир, це призведе до накопичення жиру. Вживання алкоголю може призвести до підвищення рівня кортизолу — гормону стресу. Рівень кортизолу пов'язаний зі збільшенням ваги, особливо в області живота. Надмірне вживання алкоголю може призвести до розвитку алкогольної жирової хвороби печінки. Цей розлад розвивається, коли печінка обростає жиром в результаті надмірного вживання алкоголю. Надмірне вживання алкоголю може призвести до неправильного вибору їжі. Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу, таку як висококалорійні закуски та фастфуд.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що їсти, щоб худнути у спортзалі.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram