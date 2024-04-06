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Спорт

Андрій Шевченко тепло привітав молодшого сина з першим ювілеєм (фото)

13:24 6 квітня 2024
Андрій Шевченко з сином Райдером

Легенда українського футболу Андрій Шевченко, котрого нещодавно обрали президентом УАФ, привітав свого молодшого сина Райдера з 10-річчям.

«З 10-м днем народження, наш прекрасний Райдере», — написав Андрій Шевченко в Instagram, розмістивши кілька фотографій сина.

Нагадаємо, що колишній футболіст «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України і американська модель Крістен Пазік виховують чотирьох синів. Окрім Райдера, у родині легенди футболу зростають 11-річний Олександр, 17-річний Крістіан, який отримав український паспорт і нещодавно дебютував у футболці збірної нашої країни U19 та 19-річний Джордан.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Андрія Шевченка Джордан вразив знанням історії рідної країни зіркового батька.

Фото Instagram

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