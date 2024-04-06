Андрій Шевченко тепло привітав молодшого сина з першим ювілеєм (фото)

Легенда українського футболу Андрій Шевченко, котрого нещодавно обрали президентом УАФ, привітав свого молодшого сина Райдера з 10-річчям.

«З 10-м днем народження, наш прекрасний Райдере», — написав Андрій Шевченко в Instagram, розмістивши кілька фотографій сина.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що колишній футболіст «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України і американська модель Крістен Пазік виховують чотирьох синів. Окрім Райдера, у родині легенди футболу зростають 11-річний Олександр, 17-річний Крістіан, який отримав український паспорт і нещодавно дебютував у футболці збірної нашої країни U19 та 19-річний Джордан.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Андрія Шевченка Джордан вразив знанням історії рідної країни зіркового батька.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook