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Екстрасенс передбачила переговори з росією та назвала місяць перемоги

21:30 6 квітня 2024
Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова, яка раніше дала прогноз для України на 2024 рік, впевнена, що у червні можуть бути досягнуті домовленості між рф та нашою країною. Про це вона повідомила на своєму ютуб-каналі.

«Ймовірна окупація Зміїного, напад з білорусі чи масовані обстріли України залежатиме від домовленостей. Як саме ці домовленості виглядатимуть і про що будуть, ми у найближчі два місяці почуємо та побачимо. Шостий місяць — буде чомусь місяцем перемоги. Але я це кажу не зі щасливим лицем. Перемовини, коли ти не провчив ворога і не вигнав його зі своєї території, відкладають подальші воєнні дії», — сказала тарологиня.

Раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у вихідні, 6−7 квітня.

Читайте також таро-прогноз від Макса Гордєєва на тиждень з 8 по 14 квітня.

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