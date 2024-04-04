38.86 / 39.37 42.20 / 42.89
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Військові назвали мету рф на Бахмутському напрямку

11:17 5 квітня 2024
Бахмут

Про ситуацію на фронті розповів майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Денис Нагорний у етері телеканалу «Еспресо».

«Перебуваю на Бахмутському напрямку, — зазначив він. — Противник зосередив основні зусилля на Часів Яр, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. Росіяни хочуть мати вихід до каналу Сіверський Донець — Донбас. З кожним днем росіяни нарощують удари КАБами та артилерією. Особливо вночі активно працюють ворожі FPV-дрони».

Офіцер додав, що ЗСУ проводять активну контрбатарейну боротьбу. «А росіяни не припиняють закидувати власним м'ясом усі посадки та опорні пункти. Тобто ціллю після Авдіївки для противника став Часів Яр. І там вони надалі намагатимуться сконцентрувати свої зусилля», — розповів Нагорний.

Раніше експерти назвали найімовірніший напрямок літнього масштабного наступу росіян.

РЕКЛАМА

А командувач Силами США у Європі у 2014−17 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес пояснив, чому російська армія, маючи значну перевагу над ЗСУ, не може нею скористатися.

РЕКЛАМА

162

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

В Україні з’явились два нових види шахрайства: як їх розпізнати і як захиститись

картопля

Рятуємо картоплю від жука «секретним» засобом: кидайте його у кожну лунку під час посадки

паска

Дуже смачна паска: легкий рецепт відомої кулінарки

Всесвіт

Овни та Водолії ризикують зіпсувати відносини з близькими людьми, на Близнюків чекає важкий вибір: гороскоп на 5 квітня 2024 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту