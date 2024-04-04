Військові назвали мету рф на Бахмутському напрямку

Про ситуацію на фронті розповів майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Денис Нагорний у етері телеканалу «Еспресо».

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«Перебуваю на Бахмутському напрямку, — зазначив він. — Противник зосередив основні зусилля на Часів Яр, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. Росіяни хочуть мати вихід до каналу Сіверський Донець — Донбас. З кожним днем росіяни нарощують удари КАБами та артилерією. Особливо вночі активно працюють ворожі FPV-дрони».

Офіцер додав, що ЗСУ проводять активну контрбатарейну боротьбу. «А росіяни не припиняють закидувати власним м'ясом усі посадки та опорні пункти. Тобто ціллю після Авдіївки для противника став Часів Яр. І там вони надалі намагатимуться сконцентрувати свої зусилля», — розповів Нагорний.

Раніше експерти назвали найімовірніший напрямок літнього масштабного наступу росіян.

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А командувач Силами США у Європі у 2014−17 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес пояснив, чому російська армія, маючи значну перевагу над ЗСУ, не може нею скористатися.

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