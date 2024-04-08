Ворог з боями просунувся під Авдіївкою: яка ситуація на фронті

За останню добу ситуація на фронті ускладнилася: загарбники просунулися на захід від Авдіївки, а важкі позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей та біля Кринок.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Напрямок № 1 — Луганська область

Вчора, 7 квітня, позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Кремінної біля Білогорівки. Російський «воєнкор» стверджував, що підрозділи 20-ї загальновійськової армії рф наступають поблизу Тернів, і що командування могло відвести підрозділи 25-ї ЦВО округу з цього району, хоча залишається незрозумілим, чи відбулося передислокування підрозділів 25-ї ЦВО.

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Як передали в бригаді ЗСУ, українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська рф нещодавно значно збільшили кількість використання плануючих бомб у Харківській області та здійснили 100 таких авіаударів у цьому районі лише 5 квітня порівняно з 900 такими бомбардуваннями місяцем раніше.

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Напрямок № 2 — Донецька область

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7 квітня Генштаб ЗСУ поінформував, що українські війська відбили атаки російських військ на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) поблизу Спірного, Виїмки, Роздолівки, Федорівки та Веселого.

Повідомляється, що 7 квітня війська рф просунулися на північний захід і захід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ нібито захопили Богданівку (на північний захід від Бахмута), а інші російські блогери стверджували, що в Богданівці тривають бої та що українські війська утримують позиції на західній околиці населеного пункту.

Проте у ISW поки що не виявили візуальних доказів того, що війська рф повністю захопили Богданівку.

Російські блогери також стверджували, що окупанти нібито просунулися в мікрорайоні Каналу на східній околиці Часів Яр (на захід від Бахмута), хоча експерти ISW не помітили візуальних доказів цього твердження.

Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Війська рф нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки 7 квітня на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Відомий російський «воєнкор», пов'язаний із Кремлем, стверджував, що війська рф нібито наразі контролюють щонайменше 80% Первомайського, що узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у селище.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки поблизу Тоненьке та Семенівки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Невельського та Водяного.

Повідомляється, що війська рф просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 7 квітня. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися в центрі Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк), а також на північ і південь від населеного пункту, але аналітики ISW не спостерігали візуальне підтвердження цих тверджень.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

7 квітня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Старомайорського та Урожайного (обидва — на південь від Великої Новосілки).

Південь України

7 квітня тривали позиційні бойові дії в західній Запорізькій області поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська рф нібито захопили невизначену позицію ЗСУ на північний захід від Вербового, просунулися на один кілометр у смузі та майже відтіснили українські сили до траси Т0803 (Новоданилівка-Павлівське). Проте в ISW не виявили візуальних доказів, які підтверджують ці твердження.

За повідомленнями, нещодавно війська рф спробували атакувати українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області відносно більшою кількістю невеликих штурмових груп. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк повідомила, що війська противника нещодавно тимчасово змінили тактику та атакували Кринки на східному березі Херсонської області більшою кількістю невеликих штурмових груп з різних напрямків. Гуменюк зазначила, що ці атаки були недостатньо невдалими для того, щоб відкинути українські сили від їхніх позицій у Кринках, і що російські сили відтоді повернулися до проведення меншої кількості штурмів у цьому районі.

7 квітня на східному березі Херсонської області в районі Кринок тривали позиційні бої.

Нагадаємо також про підсумки нової атаки по Україні з повітря, яку ворог здійснив у ніч на 8 квітня.

Фото Генштабу ЗСУ

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