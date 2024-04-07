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Окупанти оприлюднили відео розстрілу українських морпіхів, взятих у полон у Кринках (відео)

18:25 7 квітня 2024
Розстріл полонених

Російські окупанти знову розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках на Херсонщині. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області. Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у лютому росіяни розстріляли поранених українських бійців в Авдіївці.

Також стало відомо, що закатованого до смерті в російській тюрмі українського полоненого окупанти підкинули в поле біля Покровська — наче він загинув у бою.

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Фото: Офіс Генерального прокурора

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