Алла Пугачова проїде всією Європою: стало відомо, як Примадонна відзначить день народження

На відміну від Валерія Леонтьєва, який вирішив покинути сцену через небажання хвалити диктатора путіна, Алла Пугачова — вільна людина. Співачка може дозволити собі концертний тур містами Європи для того, щоб відзначити свій день народження.

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Про це одному з російських ЗМІ розповів музичний продюсер Сергій Дворцов.

Як відомо, виконавці пісні «Арлекіно» 15 квітня виповниться 75 років.

«Алла Борисівна багато років любила розкіш, багатство, оточувала себе різними людьми. Своє 75-річчя вона не хоче залишити поза увагою. Вона випустить новий альбом в Ізраїлі 15 квітня та покличе на ювілей своїх друзів-іноагентів, щоб влаштувати так званий „шабаш“. Алла Борисівна дасть перший сольний концерт безпосередньо в Ізраїлі, а потім проїде з гастрольним туром по всій Європі. Другий сольний концерт вона має намір давати на Кіпрі, як мені відомо», — поділився продюсер.

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Він розповів, що з презентацією нового альбому виконавиці допомагатиме експродюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна.

Торік Алла Пугачова записала три нові пісні у тверській студії. Дві з них вийшли у березні та квітні. Після цього з'явилися чутки, що співачка готує повноцінне повернення на сцену.

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Як відомо, чоловік Пугачової Максим Галкін також не приховує, що не підтримує війну рф проти України. Подружжя активно спілкуються зі своїми прихильниками з України, підтримують українців фінансово.

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