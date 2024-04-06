Наче подарувала мільйон рожевих троянд: маленька українка розчулила Аллу Пугачову і Максима Галкіна

На відміну від Валерія Леонтьєва Алла Пугачова і Максим Галкін не приховують, що не підтримують війну проти України, і навіть не бояться веселитись під українську музику.

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Крім того, Алла Борисівна та Максим активно спілкуються зі своїми прихильниками з України, які змушені жити під постійними бомбардування військ агресора.

Однією з таких прихильниць стала трьохрічна Надійка, яка звернулась до зіркого подружжя зі словами подяки за допомогу нашій країні.

«Мільйони, мільйони рожевих троянд я дарую тобі. Алло Борисівно, дякую, що ви з нами. І я вас дуже-дуже люблю, мої українські підписники. І Максиму, Гаррі та Лізі також вітання і любов», — наголосила Надійка.

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Відео опублікувала її мама у фотоблогу, який зібрав вже понад 200 тис. підписників.

Артисти подякували маленькій зірці з України.

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Також під публікацією Примадонна залишила коментар: «Душею й серцем з тобою». Тим часом гуморист зворушливо написав українською: «Дай бог тобі щастя, сонечко».

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До речі, це вже не перше спілкування подружжя з дівчинкою: раніше вони високо оцінили відео, на якому Надійка готувала банош.

Також нагадаємо, як у середині березня Пугачова підтримала українську колегу по шоу-бізнесу Наталку Могилевську, яка потрапила під російський обстріл у Кривому Розі.

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