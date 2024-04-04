Недорого та ефективно: навіщо господині засипають в унітаз пральний порошок та ллють на сидіння перекис водню

Кожна господиня піклується про чистоту у своїй оселі, особливо це стосується кухні, ванної кімнати та сантехніки. Саме ці місця потребують частих прибирань та додаткових зусиль.

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Але навіть попри постійне миття та чищення, інколи господині стикаються з проблемою пожовклого унітаза. Прибрати жовтизну можна за допомогою простого засобу, наявного в кожній аптечці, — перекису водню, пише видання Ukr.Media.



Перекис водню не тільки застосовують під час обробки ран, видаленні жирних плям на кухні, а й для боротьби з бактеріями, очищення поверхонь.

Саме перекис водню допоможе в усуненні жовтих плям на унітазі.

За допомогою губки необхідно обробити перекисом водню проблемну ділянку унітаза. Залишити на пів години, щоб засіб встиг подіяти, а потім промити водою й протерти сухою чистою тканиною.

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Крім перекису водню, у розв'язанні проблеми може допомогти засіб для чищення духовки. Потрібно лише нанести його на поверхню, а через 15 хвилин протерти губкою.

З вапняним нальотом та іншими типовими забрудненнями в унітазі можна обійтися без дорогої хімії.

Для цього необхідно намочити поверхню унітаза й рівномірно посипати внутрішню частину порошком і залишити на 20 хвилин. Потім змити засіб йоржиком. Ваша сантехніка буде чистою й блискучою.

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Для сухого прибирання у ванній кімнаті можна використовувати спеціальну пухирчасту плівку, якою часто загортають предмети в посилки.

Плівкою можна обернути швабру, канцелярськими гумками закріпити поверх неї пару паперових рушників. А потім насухо протирати підлогу. Це непоганий варіант для сухого прибирання.

Неприємних запахів можна позбутись за допомогою лимона. Особливо це стосується

дерев'яних поверхонь, які швидко вбирають запахи. Треба протерти дерев'яні поверхні шматочком лимона. Цитрусовий сік нейтралізує всі аромати.

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Ще одна цікава порада для швидкого прибирання — використання ацетону. Цей засіб відмінно відмиває плитку та кахель, тому практично незамінний для наведення чистоти у ванній кімнаті.

Як відомо, ацетон знаходиться в рідині для зняття лаку. Особливо в'їдливі плями на кахлі можна протерти саме цим засобом. Бруд відмивається без зусиль, а різкий запах вивітрюється дуже швидко.

Всі ці цікаві хитрощі допоможуть зробити прибирання швидким та набагато приємнішим.

Також варто звернути увагу ще на одну натуральну пасту, за допомогою якої можна очистити санвузол без дорогої хімії.

Скоро стане зовсім тепло, тож у пригоді буде корисний лайфхак з миття вікон.

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