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Події

Тисячі доларів — «на вітер»: як групі ухилянтів не вдалося обдурити тепловізор прикордонників (фото)

16:10 29 лютого 2024
Ухилянти

В Україні знову зловили чоловіків, які намагалися незаконно втекти за кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $ 3000 до $ 8000. На усіх чотирьох складено адмінпротоколи», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями з річки Тиса прикордонники дістали тіло українця. Чоловік, ймовірно, намагався перетнути кордон річковою ділянкою. При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки.

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