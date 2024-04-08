Оля Полякова і Джамала намагалися «розгадати» секрет щастя у понеділок й отримали різні відповіді

Попри війну, життя продовжується, і кожен із зіркових артистів вибирає, чим йому краще займатись: починати волонтерську діяльність як Даша Астаф'єва, чи виступати перед бійцями на фронті як Святослав Вакарчук.



До прикладу, Оля Полякова сьогодні, в понеділок, схоже, вибирає перший шлях: з 17-го квітня вона починає концертний тур Німеччиною, де виступатиме перед українцями. Про це зірка заявила у сторіз своєї соціальної мережі.

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Там же вона поділилася деякими «секретиками» жіночого щастя. Перший — привабливість. Виявляється, коли вона одягає окуляри, то почувається більш щасливою через те, що подобається молодшим за себе чоловікам (певно, вони бачать в ній свою першу вчительку).

Другий секретик: на привабливість жінок впливають й заняття спортом, через що зірка здійснила подорож на «напівзігнутих» ногах по лісу, де зазвичай бігає з двома звіроподібними охоронцями.

І, нарешті, третій секретик: щасливою можна почуватись тільки на столі у вмілої масажистки — навіть у понеділок ввечері.

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Водночас Джамалі, схоже, зовсім не до секретиків Олі. Вона вже давно зрозуміла, що кожна дитина — це щастя, і готується втретє стати матусею за лічені тижні.

Як відомо, у зірки підростають два старших сини — 6-річний Емір та 4-річний Селім. На кого чекає співачка — хлопчика чи дівчинку — вона поки що тримає у таємниці.

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Але від розуміння того, що скоро щастя стане більше, вона опублікувала у своєму TikTok запальний танець під новий сингл MONATIK «Вічно танцююча людина».

Нагадаємо, що із Джамалою багато в чому згодна і «мама Вєрки Сердючки», яка допомогла вагітній доньці провести чудову фотосесію, попри зауваження хейтерів.

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