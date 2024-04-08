«Весілля експрокурора-2»: у Львові «бомонд» розважається під виглядом проведення зборів на дрони

Поки в країні точиться кривава війна, і на фронті гинуть молоді українці, деяким представникам «бомонду», схоже, приходиться дуже тяжко без демонстрації своїх статків та багатства, і вони постійно винаходять заходи, на яких можуть похизуватися своєю заможністю одне перед одним. Так з'являються «експрокурські весілля», де півтисячі людей веселяться два дні поспіль.

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Але так як вести подібний спосіб життя (тобто, хизуватися багатством перед тими, хто змушений воювати на фронті), стає все менш «трендово» чи «комфортно», то вечіркам намагаються придати «патріотичний» окрас у вигляді «зборів грошей» на дрони, засоби зв'язку тощо. Про один такий «захід» розповідає LVIV.MEDIA.

Згідно з інформацією журналістів, в кінці березня в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібрались близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів’ян. Вони розважались на фуршеті, роздивлялися дитячий показ вечірніх та народних костюмів, слухали виступи Андрія Кіше, Наталки Карпи та гурту «Рандеву». Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс.

Після «грандіозного» заходу одна з його організаторок подякувала всім, хто приймав участь у «благодійному» заході.

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А інша ледь не «пробила сльозу» розповіддю про те, що робила багато чого на вечірці ледь не безкорисно.

Тобто, все було по-святковому і пристойно. Все, окрім результатів «збору»: учасники вечірки «задонатили» на закупівлю БпЛА лише 115 тисяч гривень, за які згодом купили 7 FPV дронів FlyFish. А це — рівень шкільного ярмарку чи зборів серед пенсіонерів у сільському клубі.

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За підрахунками журналістів, в середньому кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень. В той час як вартість оригіналів жіночих сумок, які засвітились на вечорі — від 1 до 5 тисяч доларів.

На питання про те, скільки грошей було витрачено на організацію вечора, одна з організаторок Марта Кавецька відмовилась відповідати. Втім, журналісти дізнались: оренда залу, в якому влаштували розвагу 29 березня, коштує 7 тисяч доларів США — за такі гроші можна купити 17 дронів FlyFish 7. Крім того, оренда звуку і світла обійшлась організаторам щонайменше в 200 тисяч гривень (ціна 12 дронів FlyFish 7).

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А якщо оцінити гонорар виконавців Кіше, Наталки Карпи та гурту «Рандеву», а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї ОДШБр можна було б купити щонайменше 60 FPV дронів. Тобто, організаторки вечірки могли б при бажанні «зібрати» для армії набагато більшу суму, ніж та, що фігурувала у їхньому звіті.

Втім, організатори не бачать у цьому нічного дивного. А Наталка Карпа взагалі залишилась задоволена заходом, і прозоро пообіцяла, що «співпраця» з нею тільки починається. Тобто, описана пафосна вечірка була явно не останньою, і слід очікувати продовження.

Автори матеріалу пропонують порівняти зібрану на вечері суму донатів зі значно менш пафосними заходами. Наприклад, мешканці села Циблі на Київщині зібрали 103 тисячі гривень, влаштувавши концерт народної творчості та продаж пиріжків у своєму будинку культури. Житомирські ліцеїсти на шкільному ярмарку зібрали 102 тисячі гривень. А львівські школярі і студенти організували вертеп і зібрали на дрони 105 тисяч гривень. Виходить, школярі і пенсіонери — набагато «крутіша» еліта, аніж представники так званого «львівського бомонду».

На пряме питання, чи організатори не вважають, що вони прикрили статусом благодійного вечора банальну п’янку, Марта Кавецька обурено відповіла: «Ні, я так не вважаю. Бо це не була п’янка, так як ви висловились. І взагалі, дивно, що ви так розмовляєте, І взагалі, є журналістська етика».

Після цієї розмови публічний доступ до профілю глянцевого журналу «П'ємонт» в Instagram закрили.

І все це не може не приводити до зовсім нерадісних висновків.

«Ми оцінили масштаб заходу та порівняли орієнтовні витрати на його організацію із результатом збору. Схоже, після скандалу із розкішним весіллям Ростислава Ільницького та Роксолани Москви місцевий „бомонд“ вирішив не відмовлятись від звички влаштовувати пафосні зібрання. Однак тепер виправдовує свою показну розкіш символічною допомогою військовим», — резюмують автори журналістського розслідування.

Нагадаємо, на думку тих, хто пройшов через війну, подібна ситуація — коли одна частина країни воює, а інша своєю поведінкою «плює в труни» загиблих воїнів — може завершитися зовсім несподівано. І війна дуже швидко докотиться до замків, нічних клубів та готельних комплексів, де відбуваються пекельні вечірки. Адже «не може країна, яка стікає кров'ю, стихійно танцювати, коли смерть повсюди».

Джерело фото: Instagram журналу «П'ємонт»

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