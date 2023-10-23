В соціальних мережах обговорюють два весілля. На одному з них відзначився колишній прокурор. На іншому — хлопець, який має відношення до вечірки, де знущалися над дівчатами і знімали їх на камеру. На обох весіллях, гостей розважав зірковий «бомонд», принаймні так вони себе називають. Завдяки певним ЗМІ, вони стали відомі на всю країну і тепер їхній низькопробний продукт, куштує багато українців, пише військовий журналіст, кінопродюсер і режисер українських короткометражних фільмів Михайло Ухман.

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«В той же час на сході України, триває величезна битва з ворогом, відлуння якої відносяться до кожного з нас. Але кожен цю інформацію сприймає по-своєму. Я читав новину, де на весіллі за два мільйони доларів, танцювали колишні політики, представники силових структур. В той момент друг телефонував мені і розповідав про битву за Авдіївку. Розповідав правду, де течуть ріки крові, а смерть гуляє своє весілля. Я не знаю, якою моральною потворою треба бути, щоб таке „львівське“ весілля викладати на загальне обговорення. Не може такого бути, що кожного дня з фронту їдуть наші воїни — на щиті і паралельно є такі, хто відкрито плює в труни українських захисників».

В нас страшна війна, додає Ухман, жити потрібно сьогодні: кохати, народжувати, відпочивати, але поважайте українських воїнів, які місяцями дому не бачать, забули, що таке обійми дітей і поцілунки коханих.

«Полякова, Ткач та інші артисти, які підтримують такі вечірки чи весілля — люди без моралі. Для них війна — це зайвий піар. „Підтримую ЗСУ“ — це теж частина піару і кричать вони: „Слава Україні“, насправді — не маючи України в серці. Не будьте подібні до цих „чортів“ і підтримуйте Збройні сили України кожного дня, кожної години. Інакше війна може докотитися до ваших замків, нічних клубів, готельних комплексів, де відбуваються ваші пекельні вечірки. „А що, нам може і не жити“? — кажуть учасники таких шабашів. Якщо будете існувати в такому вигляді, як зараз, життя ваше може завершитися зовсім несподівано. Не може країна, яка стікає кров'ю, стихійно танцювати, коли смерть повсюди».

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