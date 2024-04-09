Хама Кріштіану Роналду вигнали з поля та залишили без трофея (відео)

Нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду, який раніше підтерся шарфом команди суперника і викинув його на трибуну, знову потрапив у скандал в поєдинку з непримиренним опонентом «Аль-Хілялем».

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П'ятиразового володаря «Золотого м'яча» було вилучено з поля на 86-й хвилині півфінального поєдинку Суперкубка Саудівської Аравії в Абу-Дабі, а його команда зрештою програла (1:2) і залишилася без трофея.

В одному з епізодів Кріштіану Роналду, якому вже загрожувала депортація із Саудівської Аравії за хамський вчинок, намагався швидше ввести м'яч з ауту, але йому почав заважати гравець «Аль-Хіляля» Алі Аль-Булайхі, і капітан «Аль-Насра» вдарив його ліктем. Суперник португальця впав на газон, почавши корчитися від болю, а на полі виникла сутичка. У результаті арбітр показав Кріштіану червону картку. Ба більше, в момент, коли рефері повернувся спиною, Роналду, тримаючи в руках м'яч, замахнувся у його бік.

Йдучи з поля, Кріштіану Роналду демонстративно аплодував та просив робити це глядачів.

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Зазначимо, що свій єдиний м'яч (за рахунку 0:2) «Аль-Наср» забив вже після того, як Роналду залишив поле: у компенсований час відзначився ексгравець «Ліверпуля» та «Баварії» Садіо Мане.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду промчав нічним Лісабоном на розкішному Ferrari, який здатний їздити сам.

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