Оформити допомогу на дітей тепер можна онлайн: у Діі з'явилися нові сервіси для переселенців

У застосунку «Дія» оновлені сервіси для внутрішніх переселенців — ВПО віднині мають можливість оформити довідку та подати заявку на допомогу від держави на всю родину онлайн.

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Як наголошують в «Дії», цим сервісом можуть скористатия громадяни, які ще не мають довідки ВПО.



Віднині у застосунку можна:

Подавати одну заяву на довідку ВПО відразу за всю сім’ю: себе, чоловіка або дружину та дітей, які покинули дім через війну разом з вами;

Оформлювати виплати для дітей, які народилися вже після переміщення;

Грошова допомога за всіх членів сім’ї надходитиме на одну банківську картку;

Раніше кожен подавав заяву за себе, а оформити виплати онлайн на дітей, які народилися вже після переміщення, було неможливо.

Для того, аби отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку «Дія», потрібно:

Оновіть «Дію», зайдіть у застосунок та натисніть «Сервіси» та «Отримати статус ВПО»;

Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію;

Введіть дані про членів сім’ї;

Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу;

Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, залиште контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться в «Дії» поруч з іншими цифровими документами, а кошти буде виплачено на картку єПідтримка.

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Нагадаємо, що деяким категоріям ВПО для того, аби отримувати допомогу на проживання на наступні шість місяців, потрібно подати відповідну заявку. Це можна зробили до 30 квітня.

Фото Pixabay

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