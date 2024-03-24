Кабмін уточнив, хто з переселенців отримав право на виплати ще протягом шести місяців

Кабмін, як і планувалося раніше, продовжив терміни подання заявок внутрішніми переселенцями на продовження виплат допомоги на проживвання.

Як зазначають в Мінсоцполітики, заявb на перепризначення виплат можна подавати до 30 квітня 2024 року.

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Зазначається, що з 1 березня 2024 року виплата допомоги на проживання для ВПО була продовжена ще на 6 міс. для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше 8-ми міс). Першочергово виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи (детальніше — за посиланням ).

Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову і уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6-ти місяців. Постанова чітко передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців також такі категорії людей:

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особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

сім’ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім’ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.

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Протягом двох місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості. Наприклад, стати стати на облік в Центр зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримати ваучер на навчання тощо). Якщо після перепризначення допомоги людина не зробить цього, — виплату допомоги буде припинено.

Фото Мінсоцполітики

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Втім, юристи попереджають: якщо у вас немає справжнього наміру займатися власною справою, то не варто реєструватися ФОПом лише задля продовження виплат. Адже фізичні особи-підприємці мають в обов'язковому порядку подавати звітність; сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове страхування (ЄСВ) та інші податки.

Фото Pixabay

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