«Планів дуже багато»: Артем Пивоваров відреагував на чутки про своє одруження (відео)

Популярний співак Артем Пивоваров, який раніше розповів про зміни під час великої війни, прокоментував чутки про своє одруження.

Як відомо, Артем тривалий час перебував у стосунках із дівчиною на ім'я Даша. Ходять чутки, що про нібито одруження Артема на тій самій Даші. Артист вирішив відкрити завісу і відповів, чи зайняте його серце, повідомляє «Люкс ФМ».

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«Планів дуже багато», — загадково сказав Пивоваров.

Говорячи про обручку на своїй правій руці, Артем пояснив, що це просто аксесуар і нічого більше не означає.

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У той же час, Даша нещодавно поділилася фотографіями, де можна розглянути кільце на її лівій руці.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Пивоваров створив гурт «The Вуса». До його складу увійшли популярні блогери «Леви на джипі», Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.

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