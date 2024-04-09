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«Планів дуже багато»: Артем Пивоваров відреагував на чутки про своє одруження (відео)

16:21 9 квітня 2024
Артем Пивоваров

Популярний співак Артем Пивоваров, який раніше розповів про зміни під час великої війни, прокоментував чутки про своє одруження.

Як відомо, Артем тривалий час перебував у стосунках із дівчиною на ім'я Даша. Ходять чутки, що про нібито одруження Артема на тій самій Даші. Артист вирішив відкрити завісу і відповів, чи зайняте його серце, повідомляє «Люкс ФМ».

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«Планів дуже багато», — загадково сказав Пивоваров.

Говорячи про обручку на своїй правій руці, Артем пояснив, що це просто аксесуар і нічого більше не означає.

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У той же час, Даша нещодавно поділилася фотографіями, де можна розглянути кільце на її лівій руці.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Пивоваров створив гурт «The Вуса». До його складу увійшли популярні блогери «Леви на джипі», Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.

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