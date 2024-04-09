Окупанти вночі атакували Україну 20 ударними дронами: скільки вдалося збити ППО

Під час чергової ракетно-дронової атаки ворога у ніч проти 9 квітня загарбники використали 20 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», які запускали з мису Чауда у Криму та з російського Приморсько-Ахтарська, а також чотири зенітні керовані ракети С-300, що запускалися з території окупованої Донеччини.

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За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, були збиті усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ ПС, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Так, у Запоріжжі ворог вдарив по промисловому об'єкту — троє людей загинули, вісім отримали поранення.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 6 безуспішних атак позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

Фото Генштабу

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Нагадаємо, що за оцінками очільника української військової розвідки Кирила Буданова, росіяни активізують свої наступальні дії наприкінці весни — на початку літа. Особливо це стосується східних регіонів України, де ворог може просунутися до Часового Яру та рухатися в напрямку міста Покровськ.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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