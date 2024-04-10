Ухилянтів все-таки хочуть позбавлять права керування автомобілем, але є два винятки, — нардеп

Проєкт закону про мобілізацію, підготовлений до другого читання у Верховній раді, містить норму про заборону керувати автомобілем ухилянтам.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, в проєкті йдеться, що провадження у справах за зверненням ТЦК здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами.

Діє обмеження до виконання такою особою вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов'язків) військовозобов’язаним, резервістом.

Порушники правил військового обліку можуть стати об'єктом таких заходів :

- керівник ТЦК може звернутися до поліції з проханням затримати та доставити громадянина до ТЦК.

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- у випадку, якщо поліція повідомляє про неможливість проведення візиту, керівник ТЦК має право надіслати громадянину рекомендованим листом «вимогу» протягом 5 днів.

- громадянин має 10 днів на виконання вимог, викладених у документі.

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- якщо громадянин не виконує вимоги, ТЦК може звернутися до суду з метою обмеження його права керування транспортним засобом на термін, необхідний для виконання вимог.

- обмеження в правах водіння буде здійснювати державна виконавча служба на підставі рішення суду.

Тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

- якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

- використання особою транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Зазначимо, у січні Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Документ був ухвалений у першому читанні, після чого у парламентському комітеті було розглянуто 4 тисяч правок.

Тепер Рада має ухвалити законопроєкт у другому читанні. До нього ще можуть вноситися правки в ході голосування. Наразі відомо, що законопроєкт під час розгляду у другому читанні не буде містити норми про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби.

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