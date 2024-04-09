У Раді відмовилися від кримінального переслідування ухилянтів під час мобілізації та визначилися із розмірами штрафів для них

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.

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«Ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт № 10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде», — цитує «Українська правда» голову комітету Сергія Іонушаса.

Щодо адмінвідповідальности, то комітет визначився з розмірами штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації. Так, пропонується за порушення правил військового обліку в мирний передбачити штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період — від 17000 до 22500 гривень. А за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000−34000 гривень — для посадових та юридичних осіб.

Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.

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Перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук зазначив, що цей проєкт законеу мають розглянути в сесійній залі найближчим часом — після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

Нагадаємо, що у початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Були вищими й штрафи: порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 — 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду — 153 000 — 204 000 тисяч гривень.

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Нагадаємо, що під час роботи над проєктом закону про мобілізацію члени Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки відхилили запровадження стосовно ухилянтів тимчасових обмежень на виїзд за кордон, права керування автомобілем, накладання арешту на рахунки у фінансових установах тощо. Але днями члени комітету проголосували, аби повернутися до цього питання.

Фото Pixabay

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