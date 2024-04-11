Вибух газу зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки у Кривому Розі, є поранені (фото, відео)

У ніч проти 11 квітня в Кривому Розі пролунав вибух, втім, він не був пов'язаний з масованою атакою росіян.

За інформацією мера Олександра Вілкула, в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї Бригади НГУ стався вибух у квартирі на 4 поверсі дев'ятиповерхового будинку, не пов'язаний із бойовими діями.

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«Причини вибуху встановлюються. Пожежа, що виникла, була ліквідована. Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості. Розбір завалів продовжується, можливо під завалами ще є постраждалі», — зазначив він.

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Фото ДСНС

Ранком в місті було розгорнуто штаб у школі № 128, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир, буде проводитися видача будматеріалів.

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Фото ДСНС

В ДСНС не виключають, що під завалами може знаходитися одна людина. Ймовірно, в одній з квартир стався вибух побутового газу. Пожежа виникла на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували.

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«Сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. Зруйновано одна квартира на 4 поверсі. Пошкоджено сходову клітину з 3 по 6 поверх, балконні блоки та міжкімнатні перекриття», — йдеться у повідомленні.

Фото зі сторінки Євгена Ситниченка

Фото зі сторінки Євгена Ситниченка

Фото зі сторінки Євгена Ситниченка

За словами керівника Криворізької РДА Євгенп Ситниченка, у штаб із надання психологічної допомоги вже звернулося більше 20 людей, а у Пункті незламності в школі наразі перебуває більше 30 людей.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Білій Церкві, що на Київщині, у житловому п'ятиповерховому будинку прогримів потужний вибух. Тоді були зруйнувані бетонні перекриття на кількох поверхах, двоє мешканців загинули.

Фото зі сторінки Євгена Ситниченка



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