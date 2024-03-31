Потужний вибух у Білій Церкві: кількість загиблих у п’ятиоповерхівці збільшилася (фото)

Напередодні у Білій Церкві, що на Київщині, у житловому п'ятиповерховому будинку прогримів потужний вибух.

В ДСНС спочатку повідомляли про одну загиблу людину. Вибух був настільки потужний, що зруйнував бетонні перекриття на кількох поверхах. А наразі стало відомо, що кількість жертв збільшилася — у головному управлінні надзвичайної служби в Київській області повідомляють про двох загиблих. Напередодні увечорі на третьому поверсі будинку були виявлені фрагменти тіла.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«Дві людини загинули, три врятовано. О 00:50 роботи завершено. Наразі на місці події чергують 6 осіб та 2 од. техніки ДСНС. Загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в поліції Київщини уточнюють, що були виявлені тіла мешканця квартири, в якій стався вибух, а також літньої жінки, яку деблокували з-під завалів поверхом нижче.

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Фото поліції

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці та рятувальники проводять необхідні заходи щодо встановлення обставин, які спричинили вибух.

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Нагадаємо, що у Чернігови стався вибух у підвалі житлового будинку. Тоді загинув чоловік 1963 року народження.

Фото ДСНС

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