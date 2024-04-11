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Блогерка Пренткович після скандалу з Мальдівами заговорила про любов до України

22:23 12 квітня 2024
Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський

Історію «зашкварного» відпочинку блогерів Тані Пренткович та її бойфренда Андрія Гонковського не обговорював хіба що лінивий. Невдовзі після скандалу пара заявила про погрози родині, й через те вони начебто змушені були покинути країну. Щоправда, невідомо, як чоловіку це вдалось, ЗМІ повідомляли, що блогер не повертався в Україну після поїздки на Мальдіви.

Інсайдери кажуть, що пара мешкає наразі у Португалії. Днями Тетяна відповіла на питання підписниці про те, коли вони планують повернутися додому й чи взагалі припускають це.

«Я люблю свою країну. Київ — моє найулюбленіше місто в світі. Це вдома. Надіюсь, ми повернемося в мирну прекрасну Україну згодом», — сказала Пренткович.

Вона додала, що боїться за безпеку синів, не хоче стати параноїком і не випускати дітей на вулицю.

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«Люди стали дуже злі, мрію, аби хлопці жили своє дитинство».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому вибачення блогерки Пренткович та її чоловіка нещирі: «Вміють вигадати, перекрутити, додумати».

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