Блогерка Пренткович після скандалу з Мальдівами заговорила про любов до України

Історію «зашкварного» відпочинку блогерів Тані Пренткович та її бойфренда Андрія Гонковського не обговорював хіба що лінивий. Невдовзі після скандалу пара заявила про погрози родині, й через те вони начебто змушені були покинути країну. Щоправда, невідомо, як чоловіку це вдалось, ЗМІ повідомляли, що блогер не повертався в Україну після поїздки на Мальдіви.

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Інсайдери кажуть, що пара мешкає наразі у Португалії. Днями Тетяна відповіла на питання підписниці про те, коли вони планують повернутися додому й чи взагалі припускають це.

«Я люблю свою країну. Київ — моє найулюбленіше місто в світі. Це вдома. Надіюсь, ми повернемося в мирну прекрасну Україну згодом», — сказала Пренткович.

Вона додала, що боїться за безпеку синів, не хоче стати параноїком і не випускати дітей на вулицю.

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«Люди стали дуже злі, мрію, аби хлопці жили своє дитинство».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому вибачення блогерки Пренткович та її чоловіка нещирі: «Вміють вигадати, перекрутити, додумати».

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