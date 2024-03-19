Чоловік блогерки Тані Пренткович після скандального відпочинку на Мальдівах до України не повернувся

Андрій Гонковський не повернувся в Україну після того, як у січні виїхав спочатку до Варшави на майстер-клас, а потім полетів на Мальдіви. Саме там відпочивала його цивільна дружина Таня Пренткович із дітьми, повідомили «УП» джерела у прикордонній службі. Відомо, що блогер ще 8 січня перетнув кордон з Польщею на своїй автівці BMW. Обоє на запитання ЗМІ прокоментувати інформацію, що досі перебувають за кордоном, відмовляються це робити.

ВІДЕО ДНЯ

Додамо, що у січні цього року навколо родини Тані Пренткович та Андрія Гонковського розгорівся скандал. Блогер виїхав за кордон й заявив, що це була благодійна поїздка до Польщі. А потім його сфотографували під час відпочинку на Мальдівах. Коли суспільство засудило вчинок блогера, він виправдовувався, що у нього з’явилися вільні дні.

Невдовзі Гонковський перепросив за свою необдуману поїздку. Але хейт продовжився. Днями Андрій Гонковський натякнув, що взагалі з родиною переїжджає за кордон, бо начебто «на його адресу та адресу його дружини та дітей почали сипатися погрози».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що на Мальдівах серед тієї «делегації» відпочивальників був нібито помічений і Петро Заставний — син колишнього мера Тернополя Романа Заставного.

РЕКЛАМА

322

Читайте нас у Facebook