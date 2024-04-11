Маєте право на житлову субсидію, але не здогадувалися про це: як дізнатися, чи можете ви претендувати на виплати

Субсидії на комуналку на неопалювальний сезон більшості субсидіантів нараховуватимуть автоматично. Деяким категоріям для її отримання потрібно звертатися за оформленням виплат.

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У той же час, за даними Пенсійного фонду України, наразі є 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися

Про те, чи маєте ви право на субсидію, можна дізатися на порталі ПФУ. Для цього потрібно зробити кілька кроків:

1. На вебпорталі (https://portal.pfu.gov.ua) у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія. Підпису» або ID.GOV.UA.

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Фото ПФУ

2. На панелі зліва оберіть розділ «Мої повідомлення» та перейдіть у вкладку «Індивідуальні повідомлення». Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

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Фото ПФУ

В ПФУ також радять ознайомитися з покроковим алгоритмом подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії та подивитися відеоінструкцію подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії.

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Раніше в ПФУ пояснили, що з 16 квітня розпочнеться офіційний період неопалюваного сезону. У цей час вартість тепла, газу та електроенергії при розрахунку субсидій враховуватиметься не в повному обсязі. Однак до 15 квітня будуть враховані суми, що стосуються опалювального сезону. Це означає, що у травні за квітень українці отримають не повну суму субсидії — за опалення враховуватимуться лише 15 днів квітня.

Фото ПФУ

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