«Океан Ельзи» скасував усі концерти на 2024 рік: в чому причина

Український гурт «Океан Ельзи», який нещодавно випустив англомовну пісню, оголосив про скасування усіх своїх концертів на 2024 рік. Про це музиканти повідомила на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Гурт пояснив це забороною проведення масштабних заходів на великих відкритих майданчиках через безпекову ситуацію.

«Очевидно, що через постійну загрозу російських ракетних ударів, масштабні заходи на відкритих великих майданчиках у 2024 році в Україні проводити поки що заборонено. Саме тому з питань безпеки, а головне з турботою про кожного з нас, переносяться на наступний рік і наші українські стадіонні концерти туру-2022, що не відбулись через повномасштабне вторгнення росії», — йдеться в повідомленні.

Музиканти повідомляють, що планують зіграти концерти у 2025 році, оновили дати виступів та запевнили, що всі придбані квитки залишаються дійсними.

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Нагадаємо на сольних концертах Святослава Вакарчука в Києві було зібрано 3 мільйони 600 тисяч гривень.

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Також Вакарчук підтримує наших захисників, відвідує їх з виступами на позиціях.

Фото: instagram.com/okeanelzy_official

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