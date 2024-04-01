Зірка «Беверлі-Гіллз», що має п’ятьох дітей, розлучилася з чоловіком

Актори Торі Спеллінг і Дін МакДермотт були одружені майже 20 років і мають п'ятьох спільних дітей. Але тепер їхній шлюб розпався.

Зірка серіалу «Беверлі-Гіллз, 90210» Торі Спеллінг пережила кілька складних місяців. Минулого літа стало відомо, що її шлюб з колегою-актором Діном МакДермоттом на межі розпаду. 50-річна акторка переїхала з п'ятьма дітьми з розкішної вілли в Лос-Анджелесі спочатку до дешевого мотелю, а потім до кемпінгу. А незабаром після цього її довелося госпіталізувати. Згодом пішов поголос, що пара знову зійдеться. Однак днями з’ясувалося, що актриса таки подала на розлучення, пише People.

ВІДЕО ДНЯ

У документах, які є в розпорядженні ЗМІ, вона вказує офіційну дату розлучення — 17 червня 2023 року. Причиною вказані непримиренні розбіжності. Торі Спеллінг вимагає аліментів від чоловіка та оплати судових витрат. Вона також хоче одноосібної опіки над дітьми, але надає чоловікові право на відвідування.

Актори мають п'ятьох дітей

За даними TMZ, у документах немає жодної згадки про шлюбну угоду. Там лише зазначено, що обсяг спільних активів і майна має бути визначений під час розгляду справи.

РЕКЛАМА

Торі Спеллінг — донька зіркового продюсера Аарона Спеллінга, який помер у 2006 році. Завдяки йому на екрани вийшли численні телевізійні хіти. Серед них — всесвітньо відомий культовий серіал «Беверлі-Гіллз, 90210», в якому у 1990-х роках знімалася його донька. Роль Донни Мартін зробила 17-річну дівчину знаменитою. 2005 року вона познайомилася зі своїм колегою МакДермоттом і приблизно через рік вийшла за нього заміж.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що супермодель Жизель Бюндхен після 13 років шлюбу розлучилася з ексфутболістом Томом Бреді.

РЕКЛАМА

Читайте також: Дженніфер Еністон помирилася з Бредом Піттом після важкого розлучення

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook