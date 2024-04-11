На Харківщині розпочинають масову примусову евакуацію мешканців прикордонних сіл

У прифронтових населених пунктах Харківщини розпочалася примусова евакуація родин з дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Мова йде лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини. Міста Харкова це рішення не стосується. Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», за даними Синєгубова, напередодні окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. В регіоні фіксуються перебої із електропостачанням.

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