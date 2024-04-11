38.97 / 39.46 42.12 / 42.82
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На Харківщині розпочинають масову примусову евакуацію мешканців прикордонних сіл

18:06 11 квітня 2024
Олег Синєгубов

У прифронтових населених пунктах Харківщини розпочалася примусова евакуація родин з дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Мова йде лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини. Міста Харкова це рішення не стосується. Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», за даними Синєгубова, напередодні окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. В регіоні фіксуються перебої із електропостачанням.

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грошовий прибуток

Квітень засипле грошами: кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток

Стружка мила на сковороді

Не зовсім звична, але корисна «страва»: навіщо кмітливі господині смажать мило на сковороді

Земля

Тільцям та Козерогам — спокій, Водоліям — нові можливості: яким для знаків зодіаку буде четвер, 11 квітня

Гороскоп

Казка, а не життя: після закриття коридору затемнень ці знаки зодіаку стануть по-справжньому щасливими

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту