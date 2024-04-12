Готуємося до Великодня: оригінальний спосіб фарбування яєць

До Великодня залишилося небагато часу, і багато хто починає думати про те, як оформити яйця. Крім традиційних методів фарбування, є оригінальний спосіб, який дозволяє створити унікальні візерунки. Знадобляться звичайний рис та харчові барвники.

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Цей метод не тільки простий у виконанні, але і є чудовим заняттям для всієї родини, особливо якщо вас оточують діти, які з нетерпінням чекають свята.

Щоб почати фарбування яєць, вам знадобляться: звичайний рис, харчові барвники та пакети з зіп-застібкою. Спочатку насипте трохи рису в пакет і додайте барвник на ваш вибір. Потім добре перемішайте, щоб рис покрився фарбою.

Після цього покладіть варене яйце в пакет так, щоб воно повністю вкрилося рисом. Повторіть цю процедуру для кожного яйця, використовуючи різні кольори барвників, щоб створити яскраві та барвисті візерунки.

Залиште яйця в пакетах щонайменше на три години. За цей час шкаралупа забарвиться й набуде цікавого візерунка. Щоб надати великоднім яйцям ще ефектнішого вигляду, можна трохи змастити їх олією. Просто змочіть ватяний диск в олії та протріть ним яйця.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у домашніх умовах створити великодній декор.

Фото Pixabay

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