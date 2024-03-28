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Великодній декор у домашніх умовах: легко та просто

20:18 30 березня 2024
великодні прикраси

Великдень наближається, а це означає, що настав час продумати меню для святкового столу, вибрати рецепт паски, яку будете пекти, та декору для неї. Робити це краще заздалегідь, без поспіху.

Сьогодні для великоднього декору продаються всілякі посипки, цукрові квіти. Але чи впевнені ви, що це все натуральне? Якщо ні, то приготуйте домашній декор із маршмелоу. Це забере небагато часу, та й зусиль багато не потрібно.

Секретами приготування великоднього декору поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Смачний та красивий великодній декор може бути недорогим, — каже Елла Іванова.

Квіти для великоднього декору

Маршмелоу

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Розплавлений білий шоколад

Виріжте з маршмелоу квіткові пелюстки та скріпіть їх між собою розплавленим білим шоколадом. Робиться це так. Крапнути шоколадом на пергамент, і навколо цієї краплі розташувати пелюстки. З маршмелоу зробіть серединку. Сформуйте квітку. Коли шоколад застигне, отримаєте квітку. Для цього декор помістіть у холодильник. Красиво та смачно!

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А як зробити для паски неймовірну глазур із білим шоколадом, розповіла відома кондитерка Олена Зіберт.

Фото з альбому Елли Іванової

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