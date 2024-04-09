Великдень — особливе свято, тепле та гарне. Писанки — один із його атрибутів. Вони є окрасою оселі й чудовим подарунком близьким людям. Існує і спеціальний посуд для святкового великоднього столу. Наприклад, підставки для яєць та блюда. А ще зазвичай це посуд з великоднім декором.

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Справжнє задоволення — діставати таку красу з серванту для сервірування святкового стола. І якщо вона перейшла вам у спадок від попередніх поколінь, це нагода згадати про сімейні традиції, про смак паски, яку їли у дитинстві, про те, як фарбували напередодні Великодня яйця.

Якщо такі спогади для вас важливі, ця стаття буде цікавою та корисною. Адже, можливо, на одному з фото ви раптом виявите річ, яка є у вас вдома.

Про порцелянові писанки та великодні набори посуду у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця історії вітчизняного фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.

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«В Україні писанки випускали Коростенський, Тернопільський фарфорові та Кам’янобрідський фаянсовий заводи»

- Українські фарфористи створювали дуже гарні писанки, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Захоплюють роботи художників Миколи та Валентини Трегубових, Ніни Пилипчук, Олександра Шевченко, Наталі Галушко-Аксьоненко, Раїси Дмитрук, Марії Терещук, Олександра Опарія, Яніни Баргилевич… Зазвичай це розпис з квітковим орнаментом та зображеннями святих. Писанки випускали Коростенський, Тернопільський фарфорові та Кам’янобрідський фаянсовий заводи. Всі роботи надзвичайно гарні та вишукані.

Н. Галушко-Аксьоненко. Великоднє яйце. Коростенський ФЗ. 2004.

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М. Трегубов, О. Шевченко. Великоднє яйце. Коростенський ФЗ. 1993.

Серед український фарфористів найбільшу кількість порцелянових писанок створив львів’янин Олександр Опарій. Його роботи прикрашають експозиції Національного музею українського декоративного мистецтва, Харківського та Сумського художніх музеїв, Чорноморського музею образотворчих мистецтв ім. О. Білого. Деякі писанки створені за мотивами петриківського розпису та гуцульських ікон.

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О. Опарій. Великодні яйця «Птах», «Когутики», «Дивогляд». Львів. 2017. НМУДМ

О. Опарій. Великодні яйця. Львів. 2017.

— Краса!

- Особливо цікавими та гарними вважаються гуцульські писанки. На Гуцульщині досі можна зустріти хати, в яких зберігаються сотні писанок. Існує звичай щоріч залишати в оселі по одній писанці. Отож, скільки років хаті, стільки в ній писанок. У музеях, а також у багатьох приватних колекціях зберігаються десятки тисяч кращих зразків гуцульських писанок, на яких жоден із орнаментів не повторюється.

Людмила Карпінська-Романюк: «Великодні роботи українських фарфористів надзвичайно гарні та вишукані»

«Освячену писанку з давніх-давен клали до першої купелі немовляті, щоб дитина зростала здоровою»

- У всі часи люди вірили та вірять у те, що писанка несе щастя та добробут, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — З нею пов’язано чимало повір’їв. Дівчата, щоб бути гарними, умивалися водою, в яку опускали писанку чи крашанку. Освячену писанку з давніх-давен клали до першої купелі немовляті, щоб дитина зростала здоровою. Пасічники колись клали писанки під вулик, щоб роїлися бджоли та був мед. Писанки із зображенням півня ховали під кути хати, щоб оберегти хату від блискавки. Крім яєць, традиційним великоднім подарунком вважалися ікони. Також з країн Західної Європи до нас перейшла традиція дарувати порцелянові фігурки зайців, янголят, курчат…

— Які пасхальні сувеніри створювали українські митці?

- Унікальний пасхальний сувенір «Писанка» був розроблений тернопільчанами Дмитром Павлусиком, Володимиром Спицею та Віталієм Горолюком. До його складу увійшли писанки, блюдце для них, вазочка для букетика весняних квітів та свічник. Оформила їх гуцульськими малюнками та орнаментами художниця Марія Терещук.

Д. Павлусик, М. Терещук. Великодній сувенір "Писанка" (блюдце з писанками та вазочка) В. Спиця, В. Горолюк, М. Терещук. Тернопільський ФЗ. 1992

Цікавий пасхальний набір був створений Асею Мікеєвою, з якою пов'язаний справжній розквіт фаянсового виробництва Кам'янобрідського заводу. Творчість Мікеєвої в сузір'ї українських фарфористів займає гідне місце. Вона по-особливому вміла бачити красу. Це була людина пристрасно закохана в поезію життя, у творчу працю. В її душі не гасло невичерпне джерело молодості, любові, людяності та добра. В склад покритого перламутровим люстром та розписаного золотом набору входять свічник з ліпними янголами та написом «ХВ», декоративна ваза для квітів та вишукана ємність у формі пасхального яйця, яку можна використовувати як скриньку для коштовностей або як вишуканий футляр для подарунка.

А. Мікеєва. Пасхальний набір. Кам’янобрідський фаянсовий завод. 1991

— Чи створювались в Україні великодні сервізи?

- Сервіз для сніданку «Великодній» — перша авторська робота у фарфорі Юрія Іщука, вона виконана на Тернопільському фарфоровому у 1992 році. Декор за мотивами писанкового орнаменту різний для кожного предмету. Своєрідна «родзинка» сету — блюдо для паски та писанок.

Ю. Іщук. Сервіз для сніданку «Великодній». Тернопільський ФЗ. 1992

Також дуже гарний сервіз для кави Миколи Трегубова у розпису Ніни Пилипчук. Він створює особливий святковий настрій.

М. Трегубов, Н. Пилипчук. Кавовий сервіз «Писанка». Коростенський ФЗ. 2000.

«Помістіть між тарілками зі стравами невеликі статуетки зайчат, курчат, а на стіл поставте свіжі сезонні квіти у вазах»

— Як красиво декорувати оселю та стіл до Великодня?

М. Трегубов, Р. Дмитрук. Великоднє яйце. Коростенський ФЗ. 2001.

- Напередодні свята варто переглянути сімейні засіки, можливо, щось залишилося від дідусів та бабусь: великодній посуд, аксесуари. Пасхальні сувеніри розмістіть на поличці або на столі. Крім того, зараз у продажу є велика кількість різноманітних серветок, скатертин з тематичним принтом. Великдень асоціюється з весною та пробудженням природи. Нехай лейтмотивом святкового оформлення столу стане близькість до неї: використовуйте натуральні фактури, пастельні тони, додайте кілька яскравих акцентів. Символами весняного свята, окрім яєць та паски, традиційно вважаються великодні кролики, а також гілочки дерев з молодим листям. Помістіть між тарілками зі стравами невеликі статуетки зайчат, курчат, а на стіл поставте свіжі сезонні квіти у простих вазах або навіть у келихах — такі дрібниці завжди створюють особливу атмосферу. Про самі яйця теж забувати не варто: зробіть їх частиною сервірування великоднього столу. У центрі столу я зазвичай ставлю паску з єрусалимською свічкою. Після тривалого посту традиційно рідним та близьким пропонують все найсмачніше — закуски, м'ясні та рибні страви, випічку.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з фарфору Оленою Корусь: «Українська порцеляна експортувалась у чимало країн світу».

Фото у заголовку М. Трегубов, Р. Дмитрук. Великоднє яйце. Коростенський ФЗ. 2001.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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