Як пофарбувати яйця на Великдень: використовуємо тільки натуральні барвники

Фарбувати яйця до свята — справжнє задоволення. У кожній оселі це роблять по-своєму. Хтось фарбує їх цибулинням, хтось використовує яскраві харчові барвники, які продаються в магазинах… А хтось користується готовим декором, який нагадує картинки-натирки. Але є чимало цікавих способів, які ви, можливо, ніколи не пробували. Щоб переконатися, чи подобається вам ефект фарбування, поекспериментуйте до свята, а потім виберіть оптимальний варіант. Виявляйте творчий підхід у всьому. Ідеєю фарбування яєць куркумою та каркаде поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка також розповідала, як приготувати глазур для паски.

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— Я використовую лише натуральні барвники, — каже Елла Іванова. — Все дуже просто. Яйця добре миємо та поміщаємо у холодну воду. Її можна підсолити, щоб потім легко чистити від шкаралупи. Додаємо 1 столову ложку куркуми та 5 пакетиків чаю каркаде. Варимо 10−12 хвилин.

Що довше яйця залишатимуться у пофарбованій воді, то насиченішим буде колір. Регулюйте це на власний розсуд.

Раніше Елла Іванова розповіла, як зробити незвичайний декор для паски лише за п'ять хвилин.

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Фото з альбому Елли Іванової

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