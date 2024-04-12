ЗСУ втрачає стратегічну перевагу: командувач НАТО назвав причину

Командувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі обурений ситуацією на фронті в Україні. Під час зустрічі з представниками агенції Reuters генерал заявив, що без негайної підтримки Сполученими Штатами перевага росії в артилерійській силі на полі бою стрімко зростатиме.

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Генерал Каволі підкреслив, що наразі росія випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен український снаряд, і ця диспропорція може зрости до 10 до 1 в найближчі тижні. Командувач зазначив, що без можливості відповісти на ворожий вогонь ЗСУ втрачає стратегічну перевагу, і без підтримки НАТО Україна може опинитися в складній ситуації.

Крістофер Каволі також попередив, що без подальшої американської підтримки у українських військових швидко закінчаться артилерійські снаряди та протиракетні системи.

Варто зазначити, що раніше Білий дім висловлював своє незадоволення бездіяльністю Конгресу США, яка призвела до втрат Україною позицій на полі бою. Протягом кількох місяців Конгрес не може прийняти рішення щодо фінансової допомоги для України, а виділені кошти на 2023 рік вже вичерпалися. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не підтримував ініціативу щодо надання допомоги, хоча обіцяв розглянути її.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у США обіцяли проголосувати за допомогу Україні після великодніх канікул, які закінчились 9 квітня.

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