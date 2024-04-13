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Майже 200 людей опинились у пастці на канатній дорозі в Анталії: йде рятувальна операція (відео)

12:01 13 квітня 2024
Підйомник в Анталії

У Туреччині, як декількома роками раніше й в Італії, сталася трагедія на канатній дорозі в горах.

Як повідомляє telegraf із посиланням на турецький портал Sözcü Gazetesi, в районі Кон'яалти турецької Анталії впала одна з опор канатної дороги. Одна з кабінок фунікулера впала на скелясту ділянку — в ній було 8 людей.

Фото Sözcü Gazetesi

Наразі відомо, що одна людина загинула, ще семеро, в тому числі двоє дітей, отримали поранення. Сама ж кабінка розвалилася.

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Причина падіння наразі невідома. Місцеві масмедіа пишуть, що канатна дорога була завантажена через ісламське свято Ураза-Байрам.

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Один із очевидців розповів, що чув звук, схожий на вибух, після чого фунікулер сильно затрясло.

Поранених евакуювали на гелікоптері. Рух фунікулерів зупинили, у кабінках все ще перебувають люди, яких евакуюють рятувальники.

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Мер Анталії Мухіттін Бечек підтвердив загибель однієї людини та «знаходження у повітрі» ще 184. Для їхньої евакуації прибудуть гелікоптери з міст Айдин, Бурса, Балікесір. Евакуація займе багато часу, а поранених вже шпиталізували.

Нагадаємо, що минулої осені рятувальникам на Закарпатті довелося знімати з підйомника, що застряг, близько 20 туристів. Кріселку у Міжгір'ї Хустського району було аварійно зупинено.

Фото Sözcü Gazetesi

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