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Тіль Швайґер може залишитись без ноги: у відомого німецького актора діагностували зараження крові

17:24 13 квітня 2024
Тіль Швайґер

Після того, як стало відомо про проблеми зі здоров’ям у американського актора Арнольда Шварценеггера, захворіла ще одна знаменитість. Німецький актор Тіль Швайґер, який здобув світову популярність завдяки фільму «Достукатися до небес», лікується від зараження крові, пише BILD.

Тіль каже, що це розпочалося через перелом гомілкової кістки, який стався у нього минулого літа. Тоді до рани потрапила інфекція, яка призвела до виразки на пошкодженому місці. Після цього, у артиста розвинувся сепсис. Нині він перебуває під доглядом лікарів в одній з іспанських лікарень. Вже два тижні Швайґер проходить лікування, проте, якщо буде погіршення стану, то 60-річному актору ампутують кінцівку.

«Я приймаю антибіотики вже два тижні, тому що з минулого серпня у мене була рана на нозі. Тоді я вдарився гомілкою, і заніс туди інфекцію. Тепер у мене „відкрита нога“, так вони (лікарі. — Авт.) це називають. На жаль, стає дедалі гірше», — розповів Швайґер.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно помер відомий український актор, ведучий передачі «Казки діда Панаса».

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