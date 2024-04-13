Тіль Швайґер може залишитись без ноги: у відомого німецького актора діагностували зараження крові

Після того, як стало відомо про проблеми зі здоров’ям у американського актора Арнольда Шварценеггера, захворіла ще одна знаменитість. Німецький актор Тіль Швайґер, який здобув світову популярність завдяки фільму «Достукатися до небес», лікується від зараження крові, пише BILD.

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Тіль каже, що це розпочалося через перелом гомілкової кістки, який стався у нього минулого літа. Тоді до рани потрапила інфекція, яка призвела до виразки на пошкодженому місці. Після цього, у артиста розвинувся сепсис. Нині він перебуває під доглядом лікарів в одній з іспанських лікарень. Вже два тижні Швайґер проходить лікування, проте, якщо буде погіршення стану, то 60-річному актору ампутують кінцівку.

«Я приймаю антибіотики вже два тижні, тому що з минулого серпня у мене була рана на нозі. Тоді я вдарився гомілкою, і заніс туди інфекцію. Тепер у мене „відкрита нога“, так вони (лікарі. — Авт.) це називають. На жаль, стає дедалі гірше», — розповів Швайґер.

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