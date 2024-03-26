Термінатор зламався: Арнольд Шварценеггер переніс складну операцію на серці

Відомий голлівудський актор, бодибілдер та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер поділився із шанувальниками несподіваною новиною — він, як і його найвідоміший кіноперсонаж, частково став машиною. Це сталося, коли через вроджену хворобу серця йому зробили операцію та встановили кардіостимулятор.

ВІДЕО ДНЯ

У соцмережі 76-річний чоловік повідомив, що йому на деякий час доведеться припинити звичні заняття у спортзалі.

Як пише Daily Mail, актор і політик не хотів розповідати про свій стан, адже на його Батьківщині у Австрії не прийнято ділитися проблемами зі здоров'ям.

«Мушу вам сказати, що просто розповісти це всім вам суперечить моєму вихованню в Австрії, де ніхто і ніколи не говорив про медичні проблеми. Усе, що пов’язано зі здоров’ям, трималося при собі», — поділився він.

РЕКЛАМА

Однак він регулярно отримує різні питання від шанувальників, які мають таку саму вроджену проблему як і в нього (двостулковий аортальний клапан), а тому він вирішив висвітлити цю тему.

Його серце потребувало встановлення кардіостимулятора, оскільки рубцева тканина від однієї з попередніх операцій спровокувала порушення серцевого ритму. Саме така вада серця вже вбила його матір та бабусю.

РЕКЛАМА

«Я все ще тут завдяки медичним інноваціям та завдяки тому, що дуже старанно підтримував зв’язок зі своїми лікарями та прислухався до них. Моя мати відмовилася від операції по заміні клапана. Але тоді єдиним варіантом було відкрите серце. Сьогодні вони замінюють клапани інвазивними процедурами, коли ви можете повернутися додому того ж дня», — розповів легендарний Шварц.

Тож тепер відома особистість може й надалі опікуватися численними благодійними ініціативами, для підтримки яких він готовий позбутися найпам'ятніших речей.



РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook