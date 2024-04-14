Терористи вночі атакували Україну дронами та ракетами: головком Повітряних сил розповів про збиті цілі

В ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та керованими ракетами.

Дрони запускали з Курської області рф, зенітні керовані ракети С-300/С-400 — з окупованої Донеччини, повідомили в Повітряних силах.

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Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

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За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, після півночі окупанти вдарили щонайменше двома «шахедами» по Харкову. Поцілили по критичній інфраструктурі.



В Силах оборони півдня також зазначили, що вчора під вечір ворог вчергове наніс точковий ракетний удар керованою ракетою Х-59 в напрямку Миколаївщини. Силами ППО ракету знищено.



Також сьогодні вранці головком Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив удар по пункту управління угрупування військ «Центр» в окупованому Луганську.



«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне — результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу. Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів», — написав Олещук.

Як повідомлялось, обстановка на Східному фронті суттєво загострилася, особливо останніми днями. За інформацією головкома Сирського, ворог активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. Крім того, на Покровському напрямку намагається прорвати українську оборону використовуючи десятки танків та БМП. Противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху.

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