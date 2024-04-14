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Вранці росіяни дроном атакували цивільну автівку на Сумщині, загинув водій

11:59 14 квітня 2024
авто

Вранці 14 квітня армія рф завдала удару по Сумщині. Терористи запустили дрон по Краснопільській громаді.

Військові рф скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку, водій загинув, повідомили в обласній прокуратурі.

«За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів», — йдеться у повідомленні.

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Також вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, вночі російські терористи атакували Україну дронами та ракетами. Всі 10 «шахедів» було збито в межах Харківської області.

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